Meteo Roma del 13-04-2019 ore 19:15

meteo Un saluto dalla redazione per un nuovo aggiornamento meteo in studio Carelli domani al nord e maltempo con pioggia e temporali e nevicate fino a quote basse Piemonte Liguria Valle d’Aosta e Lombardia le regioni più interessate con i fiocchi che potranno scendere localmente fino a 400-600 metri di quota il primo mattino lento miglioramento dalla sera tempo perturbato anche sulle regioni centrali durante le ore pomeridiane con pioggia e temporali e neve in Appennino oltre 1400 1600 metri di quota fiocchi fino a 1200 m in serata e nottata tra Umbria e Marche ed Abruzzo al sud giornata instabile acquazzoni e temporali fenomeni intensi al pomeriggio spesso Campania e Basilicata temperature in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa