Meteo Roma del 13-05-2020 ore 06:10

Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli oggi al nord tempo con pioggia e anche intense fin dal primo mattino piogge acquazzoni anche nel pomeriggio in serata al centro variabilità perlopiù asciutta con nomi irregolari fin dal mattino alternate a brevi verità da segnalare soltanto la possibilità di deboli piogge sulla Toscana al sud e sulle Isole cieli poco o parzialmente nuvolosi sul tutte le regioni e tempo generalmente asciutto possibile Torino Tata sulla Campania temperature in calo al nord stazionarie o in lieve aumento al centro-sud

