Meteo Roma del 13-05-2020 ore 19:15

meteo trovati per il nuovo aggiornamento meteo in studio Roberta Frascarelli domani al nord inizialmente stabile asciutto su praticamente tutti i settori forte peggioramento delle ore pomeridiane e serali con piogge diffuse localmente di forte intensità a carattere temporalesco faccio il nord-ovest e sulle orientale al centro transito di innocua nuvolosità medio-alta si alternerà ad ampie schiarite per tutto l’arco della giornata qualche nube in più sulla Toscana con deboli piogge attese al super sulle Isole tempo sostanzialmente stabile asciutto sia al mattino che al pomeriggio o in serata ma con il frequente passaggio di nubi stratificate temperature minime massime in generale aumento previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa