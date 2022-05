Meteo Roma del 13-05-2022 ore 06:10

meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al mattino isolate piogge sulle Alpi Orientali asciutto altrove con Cieli poco irregolarmente nuvolosi al pomeriggio acquazzoni temporali attesi sull’arco Alpino altrove non sono previste variazioni di rilievo in serata è stata residui fenomeni su Alpi Prealpi con locali sconfinamenti verso le pianure al centro al mattino c’è anche del tutto soleggiati nubi basse sui settori tirrenici al pomeriggio ancora tempo stabile con Cieli soleggiati e qualche non più in Appennino tra Lazio e Abruzzo in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al mattino cieli sereni con qualche addensamento sui settori costieri tirrenici al pomeriggio stabilità sui rilievi della Calabria soleggiato altrove in serata ancora tempo stabile con Cieli per lo più sereni o poco nuvolosi e temperature minime stazionarie al centro nord stabilimento al sud e sulle Isole maggiori Massimo è stabileal centro nord in aumento al sud e sulle Isole le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

