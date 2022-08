Meteo Roma del 13-08-2022 ore 19:15

meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al Nord e al mattino che al pomeriggio c’è lì poco irregolarmente nuvolosi ma con tempo asciutto Salvo isolate piogge sulle Alpi occidentali soleggiato su trivenete Romagna in serata ti rinnovano condizioni di tempo stabile con Cieli irregolarmente nuvolosi pioggia in Liguria nella notte al centro al mattino tempo stabile con prevalenza di cielo sereno e qualche velatura sulla Toscana nel pomeriggio nessuna variazioni di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi isolate piogge nella notte sulle coste della Toscana settentrionale al sud Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio ancora soleggiati su tutte le regioni Salvo locali piogge sulle zone interne della Sardegna in serata tempo asciutto comunque compri Valenza di cieli sereni temperature minime stabili o in lieve calo al centro nordrialza al sud e sulle Isole maggiori massime stabili un generale aumento le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa