Meteo Roma del 13-09-2019 ore 19:15

meteo Ben ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord nubi sparse sulle regioni settentrionali fin dal mattino ma senza fenomeni di rilievo associati la nuvolosità tenderà ad aumentare su tutti i settori Special pomeriggio rimanendo comunque alternato ad Ampi spazi di sereno al centro sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio eccetto qualche numeri prima sulle Marche faccio gli Appennini ma con tempo asciutto ampie schiarite anche in serata in nottata ma con numerosità in progressivo aumento al sud tempo stabile solo al mattino mentre al pomeriggio non mancheranno localino che addensamenti specie sugli appennini prevalentemente sereni anche nelle ore serali sia sutori peninsulare che su quel insulari temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi che in quelli massimi le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa