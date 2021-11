Meteo Roma del 13-11-2021 ore 06:10

meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord nuvolosità irregolare al mattino ma con locali fenomeni solo su Liguria e Alpi Orientali peggiora tra pomeriggio e sera su tutte le regioni piogge temporali anche di forte intensità specie sulla Liguria neve sulle Alpi oltre 1700 2000 m al centro al mattino nuvolosità irregolari con locali piogge sparse sulle coste tirreniche troppo gestire ancora condizioni di tempo instabile con piogge e possibili soprattutto su Toscana Umbria e Lazio variabilità asciutta altrove al sud tempo instabile al mattino con fenomeni più intensi tra Campania e Calabria piaciuto sulle Isole maggiori tra pomeriggio e sera ancora fenomeni sparsi sui settori peninsulari localmente più intensi sulle coste tirreniche più asciutto altrove temperatostazionario lieve calo massime diminuzione al centro nord in locale rialzo al sud le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa