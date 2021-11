Meteo Roma del 13-11-2021 ore 19:15

meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord tempo instabile con piogge intense e diffuse neve sulle Alpi fino a 1500 1600 metri tra mattino e pomeriggio tra serata e notte migliore al nord-est mentre piogge intense e temporali persistono sul resto del Nord con neve sulle Alpi occidentali fino a 1300 metri al centro al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse sulle regioni tirreniche variabilità asciutto altrove troppo di gestire ancora condizioni di tempo instabile con piogge possibili soprattutto su Toscana Umbria e Lazio asciutto altrove con Cieli nuvolosi al sud tempo instabile al mattino sulla Sardegna con piogge asciutto altrove con Cieli poco nuvolosi tra pomeriggio e sera ancora fenomeni sparsi in Sardegna localmente anche a carattere di temporale sereno o poco nuvoloso altrove pioggia in arrivo nella notte sulla Sicilia sud-orientale temperaturanon internord in Sardegna in calo altrove massime in generale diminuzione le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa