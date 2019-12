Meteo Roma del 13-12-2019 ore 19:15

meteo Ben ritrovati in ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord piogge e neve fino a bassa quota al mattino prima che al pomeriggio e fenomeni tendono progressivamente esaurirsi tempo stabile in serata mentre nella notte sono attese precipita iniziare dei settori occidentali con neve localmente in pianura al centro condizioni di tempo instabile e con piogge acquazzoni sia sul versante tirrenico che su quello driatico Ma anche neve in Appennino in calo fino a 500-600 m breve tregua la sera prima di un nuovo peggioramento nella notte a partire da Toscana e Lazio al sud tempo generalmente instabile sulle regioni meridionali per tutto l’arco della giornata con pioggia acquazzoni e locali temporali sia sui settori che su quel insulari neve in Appennino con fiocchi fino a 1300 m temperature in aumento nei valori minimi e massimi invece diminuzione specie al centro-nord le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa