Meteo Roma del 14-01-2021 ore 19:15

meteo e ritrovati in ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord nubi in aumento nel paese con Cieli irregolarmente nuvolosi o numerosi e piogge diffuse in Liguria al mattino possibili nevicate su Alpi e Appennino fino a quote basse tempo più durante la seconda parte della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi nottata e locali foschie o nebbie al centro cieli nuvolosi o molto nuvolosi con possibile piogge in Toscana e Lazio fin dal mattino tendenza un peggioramento delle condizioni meteo in serata in nottata sulle regioni adriatiche con piogge e nevicate fino a 400-600 metri di quota al sud giornata di maltempo fin dal mattino e certo su quelle adriatiche con tempo più stabile pioggia o specie sulle Isole maggiori in Calabria neve in montagna dai 1400 metri di quota in rapido calo dalla serata fino a 500 metri sul settore peninsulare temperature in sensibile calo su tuttole previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa