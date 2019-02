Meteo Roma del 14-02-2019 ore 06:10

meteo appuntamento con il meteo le previsioni per la giornata di oggi san Valentino 14 febbraio al nord giornata caratterizzata da qualche nube in transito soprattutto tra mattina e pomeriggio e Ampi spazi di sereno cieli sereni in serata e nottata Salvo locali sulla pianura padana al centro condizioni di Generali stabilità regioni per tutto l’arco della giornata con qualche nube in Trentino le ore di urne localmente anche contatta che tu non ti rendi conto su quello Adriatico tempo generalmente asciutto invece al sud nelle ore di urne in quelle serali con nubi sparse consistenti tanti spazi di terreno su tutti i settori possibili piogge nella notte soprattutto sulla Calabria temperature stazionarie un aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi previsioni a cura del centro meteo italiano meteo

