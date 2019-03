Meteo Roma del 14-03-2019 ore 06:10

meteo meteo Bentrovati dalla redazione da Roberta Frascarelli oggi al nord molte nubi al mattino o senza fenomeni mentre il pomeriggio sono possibili locali nevicate sull’arco Alpino fino a 1100 1200 metri tempo instabile sull’arco Alpino anche in serata e nottata poco nuvoloso altrove al centro giornata all’insegna della generale stabilità a Salvo qualche fenomeno sull’abruzzo al mattino non è né sull’Appennino fino a 700-800 metri nuvolosità in aumento dalla sera su tutte le regioni con addensamenti anche contatti ma senza precipitazioni al sud tempo instabile specie nelle ore di urne acquazzoni e locali temporali anche intensi sia sui settori peninsulari che gli Appennini fino a 800200 metri fenomeni in esaurimento dalla sera ma con nubi sparse temperature stazionarie o un aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi Trevisocura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa