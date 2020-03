Meteo Roma del 14-03-2020 ore 19:15

meteo appuntamento con il meteo le previsioni del tempo per la giornata di domani alle nord Italia tempo stabile asciutto su tutte le regioni addensamenti piu’ compatti su Alpi e Prealpi locali nevicate sui rilievi del Piemonte oltre gli 800-1000 metri in serata cieli sereni quasi ovunque alla Centro Italia molte nubi sull’abruzzo ma con deboli fenomeni al primo mattino bel tempo e sole prevalente altrove così come anche sulle regioni adriatiche per tutto il resto della giornata al sud e sulle Isole residui acquazzoni sparsi su Puglia Molise zone interne della Campania schiarite sempre più alte sulle rimanenti regioni tenderanno ad estendersi ovunque entro le ore serali favorendo così un generale miglioramento temperature in aumento nei valori minimi stazionario lieve calo le massime le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa