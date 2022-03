Meteo Roma del 14-03-2022 ore 06:10

meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino tempo asciutto con nubi compatte su Liguria Ponente isolante nevicate sulle Alpi occidentali sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto al nord è ancora maltempo su Liguria Piemonte neve fino a quota bassa montagna al centro nattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori al pomeriggio maggiori aperture con nuvolosità persistente sulle coste tirreniche in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni al sud Al mattino tempo instabile su piogge sparse sulle Isole maggiori asciutto altrove con Ampi spazi di sereno al pomeriggio piogge insistenti sulla Sardegna numero regolare sulla Sicilia Serena altrove in serata si rinnovano condizioni di maltempo sulla Sardegna tempo asciutto sui restanti settori con assenza prevalente di nuvolosità temperature minime stabilire calo e massime stazionesu tutta la penisola le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa