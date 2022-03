Meteo Roma del 14-03-2022 ore 19:15

meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord cieli coperti al mattino con deboli nevicate da 1200 metri sui rilievi di Piemonte Valle d’Aosta al pomeriggio tempo in prevalenza asciutto con Cieli poco irregolarmente nuvolosi in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile certo isolate piogge sulla Liguria al mattino c’è lì regolarmente coperti nuvolosità più compatta attesa sulla Toscana alla pomeriggio ancora tempo stabile con nubi alte su tutti in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi al Sud è sereno o poco nuvoloso al mattino con tempo instabile solo sulla Sardegna dove sono attesi isolate pioviggini al pomeriggio nubi medio alte in transito ma senza fenomeni associati in serata ancora possibili isolati piovaschi sulla Sardegna cieli poco nuvolosi altro le temperature minime massime in generale rialzo su tutta la penisola le previsioni del tempo sono a cura delmeteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa