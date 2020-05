Meteo Roma del 14-05-2020 ore 19:15

meteo Bentrovati Per il nuovo aggiornamento meteo in studio Roberta Frascarelli domani al Nord ma tempo su tutte le regioni al mattino Certo in Romagna con ampie schiarite situazione invariata al pomeriggio residue piogge su Alpi e Prealpi in serata asciutto altrove al centro transito di no qua vita medio-alta stabile il tempo eccetto deboli piogge su Alta Toscana precipitazioni assenti Anche al pomeriggio in serata su tutte le regioni al sud e sulle Isole il mattino tempo stabile e soleggiato nubi innocue in transito al pomeriggio in serata Tuttavia senza precipitazioni associate temperature in calo specie nei valori massimi previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa