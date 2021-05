Meteo Roma del 14-05-2021 ore 19:15

meteo venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al instabilità localizzata al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni con qualche pioggia supplì Veneto e Friuli al pomeriggio instabile sui settori pedemontani con locali temporali in Friuli ancora tempo asciutto su Pianura Padana Emilia Romagna e Liguria serata instabilità sparsa con Cieli irregolarmente nuvolosi neve a quote medio alte sulle Alpi al centro tempo in prevalenza stabile al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori ma con tempo asciutto qua apertura sul Lazio al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con Cherry poco nuvolosi sulle coste tirreniche maggiori addensamenti in Appennino in serata locali piovaschi sulla Toscana altro e non si attendono cambiamenti al sud residuo maltempo al mattino nuvolosità più consistente sui settori peninsulari Dove saranno possibili piogge anche a carattere di rovescio più stabile sulle Isole maggiori al pomeriggio c’è lì poco irregolarmente nuvolosi su tutti i settori con localiin serata tempo asciutto su tutti i settori con maggiori aperture sulla Sicilia che non lo so Susy Turi peninsulari temperature minime in rialzo al centro-sud stazionario in diminuzione altrove massime in lieve calo al centro sud Sardegna le previsioni del tempo su una cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa