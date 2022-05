meteo e neri trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino nuvolosità irregolare sui settori Alpini e prealpini con precipitazioni sparse maggiori spazi di sereno tra Liguria ed emilia-romagna al pomeriggio a tesi acquazzoni e temporali sparsi sulle Alpi sconfinamenti in pianura sul Piemonte Veneto in serata residue precipitazioni sui medesimi settori Ampi spazi di sereno altrove al centro tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio ancora tempo asciutto con tanto sole su tutti i settori in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al sud numerosità regolare al mattino su Campania e Calabria altrove Ampi spazi di sereno al pomeriggio non sono previste prezzi di cancelli pienamente soleggiati all’estremo Sud in serata assenza per la lente di vita con qualche innocua addensamento sulle coste della Campania temperature minime stazionarie o in lieve aumento e massime stabili o in lievei settori adriatici le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa