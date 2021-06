Meteo Roma del 14-06-2021 ore 06:10

meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino nubi sparse con locali piogge nelle zone tra Veneto e Trentino più stabile al nord ovest con cieli sereni o poco nuvolosi peggiora nel pomeriggio con temporali sparsi più stabile sulla pianura padana migliore in serata con cieli sereni o poco nuvolosi serie TV più avanti sulle Alpi al centro tempo stabile nel corso delle ore mattutine con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi instabilità nel pomeriggio con temporali sugli appennini di Lazio Abruzzo in sconfinamento sulla asciutto altrove con Cieli poco nuvolosi migliore entrata con residui piovaschi ancora sugli appennini attesi sulle aperture nella notte al sud Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni temporali attesi al pomeriggio sua mini regioni tirreniche Sicilia Orientale Sardegna orientale più stabile sul versante Adriatico condizioni meteo stabili in serata con cieli sereni o poco nuvolosi residui fenomeni su rilievi temperature minime stazionariein diminuzione al centro in aumento sulle altre regioni massime stazionarie o in lieve calo le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

