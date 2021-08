Meteo Roma del 14-08-2021 ore 19:15

meteo appuntamento con il meteo le previsioni del tempo per la giornata di domani al mattino al nord Italia tempo stabile asciutto su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni e locali addensamenti sui settori Alpini centro-orientale nel pomeriggio isolate piogge e temporali sulle Alpi centro-orientali asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi in serata residue piogge sugli stessi settori Alpini bel tempo sul resto del nord Italia al centro Italia tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni e qualche nube lungo le coste tirreniche nessuna variazione al pomeriggio con tempo stabile cieli poco nuvolosi in serata condizioni di tempo stabile asciutto con Cieli poco nuvolosi su tutte le regioni al Sud Italia giornata all’insegna del tempo stabile e cieli sereni su tutte le regioni connube sulla Sardegna il pomeriggio nessuna variazione di rilievo cieli poco nuvolosi sulla Sardegna e sereno sulle altre regioni in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni ovunque temperature in diminuzione al nord è in aumento al centro-sud e sulle Isole massime generalmente stazionarie o in aumento da nord a sud e previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa