Meteo Roma del 14-09-2020 ore 19:15

meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al no del tempo e sole prevalente su tutte le regioni Salvo possibilità di locali piogge sulle Alpi al confine tra alta Lombardia è alto Adige nelle ore 6 al centro innocua nuvolosità si alternerà ad ampie schiarite per tutto l’arco della giornata con te e prosciutto Comunque sia al mattino che nelle ore pomeridiane in serata al sud locale instabilità attesa nelle ore centrali del Sud Basilicata Calabria e Sicilia ma con fenomeni in rapido esaurimento già nella serata tempo stavi asciutto altrove temperature minime massime stazionarie o in lieve calo le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

