Meteo Roma del 14-10-2019 ore 19:15

meteo lunedì autunnale 14 ottobre previsioni meteo Vediamo come sarà il tempo sulla nostra penisola domani al nord perturbazione in transito con maltempo a partire già dal mattino sui settori occidentali acquazzoni temporali raggiungeranno anche il nord-est dal pomeriggio con il tempo che inizierà a migliorare dal Piemonte in serata al centro tempo instabile con pioggia attrazioni soprattutto sul versante tirrenico ad iniziare dalla Toscana al sud invece giornata all’insegna della generale stabilità con un cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi possibili temporali sono in Sardegna nelle ore di urne poi locale equazioni in serata sulla campagna sulla Sicilia temperature stabili leggero calo di minimi Cinquini Massimo previsioni a cura ovviamente del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa