Meteo Roma del 14-11-2020 ore 19:15

meteo Ben ritrovati all’ascolto le previsioni per la giornata di domani a nord giornata tipicamente autunnale con nubi basse in pianura lungo le coste e solo qualche schiarita sole Alpine via il primo mattino anche fitta in pianura padana e deboli piogge o pioviggini dalla seconda parte della giornata sulla Liguria più occidentali Appennino al centro c’eri nuvolosi o molto nuvolosi fin dal primo mattino per nubi medio-basse possibilità di deboli piogge o pioviggini in Toscana Umbria e Lazio piaciuto sulle regioni adriatiche con locali schiarite sui assunto nubi sparse e schiarite al mattino sulle regioni meridionali ma con tempo asciutto Salvo locali piogge sulla Sardegna Campania e Puglia al pomeriggio e poi in serata ancora tempo asciutto con un B sparse locali su tutte le regioni deboli piogge sulla Sardegna temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

