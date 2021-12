Meteo Roma del 14-12-2021 ore 06:10

meteo ben ritrovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord stabilità piena al mattino con macchinine in via Lungo la Pianura Padana al pomeriggio a te su un transito di nuvolosità irregolare su tutti i settori ma senza fenomeni associati in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto concedi poco o irregolarmente nuvolosi al centro o cieli in prevalenza soleggiato e al mattino su tutti i settori al pomeriggio nuvolosità in transito su Toscana e Marche nessuna variazione prevista altrove in serata ancora tempo asciutto con Cieli poco nuvolosi sulle regioni centrali maggiori aperture a te se nella notte al sud Al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su ratei precipitazioni tra Irpinia e Basilicata al pomeriggio non sono previste variazioni sostanziali con maggiori addensamenti tra Molise e Campania in serata stabilità diffusa con ancora isolate nevicate sulla Basilicata oltre 1300 metri fenomeni ne sonella notte temperature minime massime stazionarie o in aumento al centro-sud può in calo al nord le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa