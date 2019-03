Meteo Roma del 15-03-2019 ore 06:10

meteo appuntamento meteo Bentrovati dalla redazione e Roberta Frascarelli oggi al nord tempo stabile con qualche nube in transito al mattino e schiarite invece al pomeriggio da segnalare soltanto possibili nevicate sulle Alpi altoatesine di confine sia al mattino che al pomeriggio in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto Comunque al centro giornata all’insegna della generale stabilità nuovi regolare in transito al mattino specie tra Toscana Umbria Marche cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni al pomeriggio dai tempo anche in serata e nottata ultime deboli piogge al primo mattino tra Calabria e Sicilia poi comunque al sud con te li tengo al più poco nuvolosi Sia sui settori peninsulari che su quel insulari temperature in calo al centro-sud valori minimi momento invece quelli Massimocura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa