Meteo Roma del 15-04-2019 ore 19:15

meteo Eccoci nuovamente l’appuntamento con il meteo le previsioni per la giornata di domani buonasera dalla redazione al nord cieli irregolarmente nuvolosi con nuvolosità in progressivo aumento all’inizio del settore incidentali possibili fenomeni specie sui rilievi ad iniziare dal Piemonte con neve fino ai 1400 1800 al centro giornata caratterizzata dal tempo stabile ma con molte nubi anche compatta di iniziare dal versante tirrenico possibile equazioni specie sulle zone interne tra il pomeriggio e la sera più asciutto sulle coste alle condizioni di Generali stabilità specie al mattino mentre al pomeriggio non si escludono locale equazioni sulle zone interne peninsulari ed insulari temperature minime stabili leggero calo specie al centro-sud previsioni a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa