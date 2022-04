Meteo Roma del 15-04-2022 ore 19:15

meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord stabilità diffusa al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi tempo stabile anche al pomeriggio su Gran parte delle regioni con Cieli soleggiati qualche numero Nordest con fenomeni associati sui settori alpini in serata ancora qualche fenomeno sulle Alpi Orientali sereno o poco nuvoloso altrove al centro al mattino c’è lì poco irregolarmente nuvolosi ma con tempo asciutto al pomeriggio isolati fenomeni in Sicilia asciutto con Cieli poco irregolarmente nuvolosi altro in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi al sud Al mattino nuvolosità medio-alta in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo con ancora nuvolosità medio-alta in transito in serata e nottata sparse tra Sicilia e basta Calabria e sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni temperature minime in calo al centro nord al sud e sulle Isole maggioriin generale rialzo le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

