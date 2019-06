Meteo Roma del 15-06-2019 ore 06:10

meteo appuntamento con il meteo le previsioni del tempo per il proseguimento della giornata di oggi alle nord Italia bel tempo sole prevalente questa mattina specie sulle regioni orientali poi al pomeriggio qualche nube in più in transito a dove stiamo con tempo in prevalenza stabile qualche pioggia sulle Alpi poco nuvoloso altrove stabile anche in serata in nottata Salvo temporali sulle Alpi alle Centro Italia cieli sereni o al più poco nuvolosi Antinori mattutine nel pomeriggio qualche nube in transito ma senza fenomeni associati stabile anche in serata in nottata al Sud Italia bel tempo è molto caldo Sole prevalente e tutte le regioni e certo che sulla Sardegna dove qualche nube transiterà tra pomeriggio la serata senza precipitazioni associate temperature in aumento da nord a sud le previsioni del tempoa cura del centro meteo italiano per ulteriori dettagli www.centrometeoitaliano.it meteo

