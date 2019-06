Meteo Roma del 15-06-2019 ore 19:15

meteo appuntamento con il meteo le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord Italia tempo in prevalenza stabile con cieli sereni o poco nuvolosi specie su coste e pianure per gran parte della giornata locali acquazzoni o temporali possibili al pomeriggio su Alpi e Appennino settentrionale alle Centro Italia giornata all’insegna del tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio da segnalare solo locali e brevi acquazzoni sull’Appennino bischeri dovunque in serata al Sud Italia aggiornata con tempo stabile clima estivo si attendono cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio breve di isolati acquazzoni possibili solo sui settori interni peninsulari delle ore centrali del giorno temperature minime in calo massime stabili o in aumento al centro-nord e in calo al sud le previsioni del tempo sono a cura del centro Medper ulteriori dettagli www.centrometeoitaliano.it meteo

