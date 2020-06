Meteo Roma del 15-06-2020 ore 19:15

meteo nuovo aggiornamento meteo Bentrovati studio Roberta Frascarelli domani nord piogge al mattino maltempo in estensione anche sul resto del settentrione al pomeriggio in serata pioggia o temporali sparsi al centro nubi in aumento sin Dalle prime ore della giornata con deboli fenomeni sulle coste tirreniche ulteriore peggioramento nelle ore pomeridiane e serali su praticamente tutti i settori con temporali anche intensi sulla Toscana al sud e sulle Isole maltempo sulla vieni rapido allontanamento già nel primo mattino nubi in aumento al pomeriggio in serata sulle zone peninsulari in Sicilia con deboli piogge e possibili sulle coste tirreniche temperature stazionarie o in lieve aumento al centro-sud massime in calo al nord previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa