Meteo Roma del 15-07-2019 ore 06:10

oggi al nord locali precipitazioni fin dal mattino Aspetta sulla Costa Adriatica mentre nel pomeriggio o in serata non si escludono acquazzoni e temporali su Alpi e Prealpi orientali nottata irregolarmente nuvolosi con tempo asciutto al centro maltempo acquazzoni e temporali a iniziare da marche-umbria al pomeriggio fenomeni più intensi si concentreranno Adriatico in Appennino Ma qualche precipitazione non mancherà anche su Toscana e Lazio tempo e miglioramento dalla nottata al sud tempo asciutto al mattino anche se con molte nubi mentre il pomeriggio in serata sono tesi acquazzoni e temporali specie sui settori peninsulari con fenomeni più intensi sul versante Adriatico precipitazioni esaurimento dalla notte temperature stabili leggero aumento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa