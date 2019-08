Meteo Roma del 15-08-2019 ore 19:15

meteo Ben ritrovati in ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord tempo sostanzialmente stabile su quasi tutte le regioni ai 100 del NordEst dovete mattinata che nelle ore pomeridiane sono attesi locali a quanto sono bravi i temporali sul Friuli rilievi Alpini Montali al centro bel tempo è solo un po’ su tutti i settori con locali addensamenti a te sicuramente nelle ore pomeridiane a ridosso dei rilievi ma senza fenomeni di rilievo al sud cieli sereni o al più poco numerosi sia sui settori insulare anche su quelli peninsulari dove Tuttavia non si escludono di brevi acquazzoni al pomeriggio sui rilievi della Basilicata temperature in poi graduale rialzo le previsioni del tempo sono del centro meteo italiano meteo

