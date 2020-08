Meteo Roma del 15-08-2020 ore 19:15

meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al numero di tele colare sulle regioni al mattino con locali piogge tra Piemonte e Lombardia instabilità in aumento al pomeriggio con piogge e temporali informazioni su Alpi e Appennino in movimento dentro la tira anche sulla pianura al centro sole prevalente al mattino mentre durante le ore pomeridiane ci Attendiamo un po’ di nuvolosità in sviluppo sulle zone interne isolati fenomeni possibili tra Umbria e marche più asciutto altro e ampie schiarite dalla serata al sud tempo stabile sole prevalente sulle regioni meridionali al mattino mentre al pomeriggio avremo un po’ di nuvolosità in sviluppo sulle zone interne locali piogge non escluse tra Molise campagna a Licata tempo asciutto anche in serata temperature minime e massime stati e ho in viale calo le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa