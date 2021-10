Meteo Roma del 15-10-2021 ore 19:15

meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio a te si maggiori addensamenti sui settori Alpini ma ancora con tempo asciutto Maggiori schiarite attesa in serata su tutti i settori nessuna variazione nelle ore notturne Al centro stabilità al mattino congeli poco irregolarmente nuvolosi sulle regioni centrali al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali in serata Ampi spazi di sereno a partire da Toscana Umbria e Marche al sud Rosita alternate a schiarite al mattino con qualche pioggia tra Sicilia e Sardegna su quest’ultimi cieli risulteranno coperti al pomeriggio il sistema il tempo sulle Isole maggiori variabilità assoluta altro metterà isolati rovesci tra Sicilia e Sardegna non sono attese variazioni altrove temperature minime e massime in generale rialzo da nord a sud le previsioni del tempo sulla cura del centro meteo italiano

