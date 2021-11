Meteo Roma del 15-11-2021 ore 06:10

meteo Ben ritrovati l’ascolto lei previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord tempo instabile con piogge intense e diffuse neve sulle Alpi fino a 1500 1600 metri tra mattino e pomeriggio tra serata e notte migliore al nord-est mentre piogge intense temporali esistono sul resto del Nord con neve sulle Alpi occidentali fino a 1300 metri al centro al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse sulle regioni tirreniche variabilità asciutta altrove tra pomeriggio e sera in condizioni di tempo instabile con piogge possibili soprattutto su Toscana Umbria e Lazio asciutto altrove con Cieli nuvolosi al sud tempo instabile al mattino sulla Sardegna con piogge sparse trovi con Cieli poco nuvolosi tra pomeriggio e sera ancora fenomeni sparsi in Sardegna localmente anche a carattere di temporale sereno o poco nuvoloso altrove piogge in arrivo nella notte sulla Sicilia sud-orientale temperature minime aumentanoSardegna in calo altrove massime in generale diminuzione le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa