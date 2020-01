Meteo Roma del 16-01-2020 ore 19:15

meteo appuntamento con il meteo le previsioni per la giornata di domani tempo stabile al nord e in parte soleggiato sulle regioni settentrionali durante la mattinata il primo pomeriggio Rubin aumenta seguire sulle regioni occidentali con piogge in arrivo in estensione a tutte le regioni entro la nottata al centro Bel tempo al mattino nubi in aumento in Toscana dal pomeriggio con prime piogge in arrivo al sud giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino in più dal pomeriggio deboli piogge dalla sera sulla Sardegna e Sicilia temperature in calo da nord a sud previsioni a cura del centro meteo italiano meteo

