Meteo Roma del 16-02-2022 ore 06:10

meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord tempo instabile o perturbato al mattino sulle regioni settentrionali con piogge acquazzoni diffusi più intensi al nord-est neve a quote prossime al piano tra Piemonte Lombardia ed Emilia occidentale oltre i 300 500 m altrove tra pomeriggio e sera migliore a partire dal settore di nord-ovest ancora fenomeni al nord-est con neve oltre 600 1000 m al centro giornata all’insegna del tempo instabile o perturbato con wolsit diffusa associata piogge acquazzoni sparsi specie sui settori tirrenici nelle oltre 1100 1300 metri sull’Appennino tra la Serena notte tempo in miglioramento con fenomeni ne graduale esaurimento ovunque al numero di telefonare al mattino con piogge sparse su campagna Sicilia occidentale Sardegna tra pomeriggio e sera tempo instabile perturbato con piogge e temporali localmente anche intensi sui settori tirrenici neve in calo fino1300 1400 metri nella notte ancora piogge su Puglia Basilicata Calabria Sicilia temperature minime e massime in rialzo salgo una lieve flessione sui settori occidentali della penisola e previsioni del tempo a cura del centro meteo italiano meteo

