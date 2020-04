Meteo Roma del 16-04-2020 ore 06:10

meteo Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli appuntamento con la meteo oggi al nord nuvolosità medio-alta in transito per tutto l’arco della giornata ma senza dare luogo a fenomeni di particolare rilievo ampie schiarite al nord-ovest in serata al centro bel tempo prevalente con cieli sereni al mattino qualche velatura in transito nelle ore pomeridiane ma in un contesto asciutto al sud e sulle Isole molte nubi sulla Sardegna Specie nella prima parte della giornata ma senza fenomeni bel tempo altrove no quei nubi su Puglia e Molise in serata ma sempre con tempo asciutto temperature minime in lieve calo massime stazionarie o in generale aumento previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

