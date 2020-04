Meteo Roma del 16-04-2020 ore 19:15

meteo saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli nuovo aggiornamento meteo domani nord giornata Dai connotati tipicamente primaverili con Cieli poco nuvolosi su tutte le regioni fin dal mattino per nubi alte e stratificate in transita Imposta Arcana qualche velatura nel cielo anche sulle regioni innocue nubi alte e stratificate in transito nelle ore pomeridiane ma in un contesto asciutto al sud e sulle Isole giornate all’insegna del bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi fin dal mattino da segnalare soltanto qualche nube alta e stratificata sulla Sardegna temperature in generale aumento previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa