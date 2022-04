Meteo Roma del 16-04-2022 ore 19:15

meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord condizioni di tempo instabile per tutta la giornata dove avremo nubi sparse alternate da Ampi spazi di sereno da segnalare solo locali fenomeni al mattino sulle Alpi occidentali al pomeriggio su quelle orientali tutto con ampie schiarite anche in serata al centro nuvolosità irregolare in transito al mattino specie tra Lazio Abruzzo e ove non si escludono locali fenomeni isolate precipitazioni anche il pomeriggio specie sui rilievi piaciuto il tulle con Ampi spazi di sereno acceso Toscana Umbria e Marche a sud condizioni meteo Instabili per gran parte della giornata con pioggia acquazzoni sparsi specie sul Puglia Basilicata Calabria Sicilia localmente anche a carattere di temporale fenomeno in generale alimento tra la sera e la notte temperature minime massime in netta diminuzione su tutta la penisola le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa