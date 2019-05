Meteo Roma del 16-05-2019 ore 19:15

meteo appuntamento con il meteo le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord Italia nubi in aumento fino al mattino sulle aree più occidentali con le prime precipitazioni in arrivo sul Piemonte dal pomeriggio maltempo esteso a tutte le regioni con più diffuse nevicate sulle Alpi al di sopra dei 1600 metri di quota al centro Italia Bel tempo al mattino con Cieli poco nuvolosi al pomeriggio nubi in aumento sui settori tirrenici incompossibile pioggia sui settori interni e dalla nottata anche sul settore tirrenico al Sud Italia giornata all’insegna del bel tempo con sole prevalente certo qualche nube in transito al pomeriggio le aree appenniniche brevi Ed isolati acquazzoni temperature in aumento nei valori minimi E in quelli massimi al centro-sud e massime in calo invece al nord le previsioni del tempo sono a cura del centro meteoper ulteriori dettagli www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa