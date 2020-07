Meteo Roma del 16-07-2020 ore 19:15

meteo Ben ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord peggioramento sulle pianure tra veneti Romagna con locali temporali peggiora anche al Nordest con fenomeni temporaleschi in intensificazione tra pomeriggio e sera al centro ampie schiarite al mattino Marco locali temporali sull’alto Tirreno momento degli stabilità sui monti al pomeriggio in serata con acquazzoni sparsi a confine tra Lazio e Toscana oltre che sulle zone interne di Umbria Marche Abruzzo al sud qualche temporale sui monti nelle ore centrali del giorno possibile Molise Campania e Puglia Maggiore stabilità al trovare con il solo transito di nubi innocue temperature stazionarie o in generale lieve rialzo nei valori massimi le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo

