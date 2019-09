Meteo Roma del 16-09-2019 ore 19:15

meteo Ben ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani giornata al nord all’insegna del tempo stabile sulle regioni settentrionali grazie alla presenza del Vasto anticiclone delle Azzorre i cieli saranno sereni o poco nuvolosi per velature in transito specie sui settori di nord-ovest da segnalare solo isolate piogge pomeridiane sulle Alpi occidentali al centro sulle regioni in tempo stabile al mattino che al pomeriggio ma con nuvolosità alta in transito su tutti i settori anche nelle ore serali con Ampi spazi di sereno al sud Al mattino tempo asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi sulla Sardegna ancora nuvolosità alta in transito al pomeriggio su Sardegna e settori peninsulari ma sempre un tempo asciutto sereno o poco nuvoloso in serata temperature stazionarie o in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

