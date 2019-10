Meteo Roma del 16-10-2019 ore 19:15

meteo Nuovo appuntamento con informazione meteo Buonasera dalla redazione Vediamo come sarà il tempo sulla nostra penisola domani al nord miglioramento con Cieli poco nuvolosi fin dal mattino e tempo stabile certo sul Friuli Venezia Giulia con le ultime precipitazioni al centro giornata insegna del bel tempo attenti le precipitazioni su tutte le regioni cieli sereni o irregolarmente nuvolosi al mattino sereni o poco nuvolosi al pomeriggio in serata al sud perché disturbo ancora presente sulle regioni meridionali peninsulari e sulla Sicilia del tempo in Sardegna al mattino o piogge sparse tra Campania Calabria e Sicilia stabile altrove al pomeriggio situazione invariata mentre in serata ovunque temperature in calo tiene valori minimi che in quelli massimi previsioni a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa