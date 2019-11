Meteo Roma del 16-11-2019 ore 06:10

meteo le previsioni del tempo per il proseguimento della giornata di oggi al nord Italia ancora maltempo pioggia anche di forte intensità e neve abbondante sulle Alpi fenomeni intensi sulle regioni orientali più deboli Special pomeriggio su quelle occidentali attenuazione delle precipitazioni in serata neve oltre 1000 metri di quota sulle Alpi alle Centro Italia maltempo con piogge e temporali precipitazioni che si concentreranno soprattutto tra Toscana e nel pomeriggio verrà investita anche l’Umbria piogge più deboli su Marche ed Abruzzo al Sud Italia tempo stabile Certo che in Sardegna molte nubi e piogge associate piogge sparse locale anche in Campania al pomeriggio in serata situazione invariata con fenomeni concentrati tra Campania e Sardegna asciutto altrove temperature in aumento sia nei valori minimi che in quelli Massle previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa