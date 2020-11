Meteo Roma del 16-11-2020 ore 06:10

meteo per ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord instabile al mattino con piogge acquazzoni specie su Liguria e regioni di nord-est tra pomeriggio e sera fenomeni in attenuazione a partire dai settori occidentali neve sulle Alpi in calo fin verso il 1400 1600 metri dal centro giornata con tempo instabile o perturbato con molte nubi associate a piogge acquazzoni sia al mattino che al pomeriggio localmente a carattere di temporale su Toscana e il Lazio graduale miglioramento attraversare la notte al sud localmente instabile al mattino con piogge su campagna isole maggiori tra pomeriggio e sera fenomeni in estensione a tutte le regioni localmente più intensi sulla campagna migliora sulla Sardegna temperature minime stabili specie al centro-nord massime in calo le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa