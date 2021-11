Meteo Roma del 16-11-2021 ore 06:10

meteo bene ritrovati all’ascolto lei previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord numero di telefonare al mattino con assenza prevalente di precipitazioni al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con qualche apertura sulla Liguria in serata ancora molte nubi in transito e piogge specie Germania in estensione nella notte su Liguria Lombardia e Veneto al centro pioggia colazione al mattino su Lazio Umbria Marche Abruzzo piaciuto sulla Toscana al pomeriggio ancora cieli nuvolosi con precipitazioni intense sull’abruzzo più altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo instabile sulle regioni adriatiche asciutto altrove congeli ancora coperti al sud maltempo al mattino con piogge sui settori peninsulari nubifragi attesi sulla Sardegna Ampi spazi di sereno sulla Sicilia al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con qualche pioggia attesa sui settori occidentali della Sicilia in serata si rinnovano pioggia e temporali a Meridione con tempo piaciuto tra Calabria e coste della campagnatemperature minime in calo al nord tra Calabria e Sicilia in rialzo altrove massimi diminuzione al Nord Est e al centro Io metto sui restanti settori le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa