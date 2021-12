Meteo Roma del 16-12-2021 ore 06:10

meteo bene ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord tempo stabile al mattino con Cherry Season i banchi di nebbia in pianura padana al pomeriggio ancora tempo stabile È soleggiato con qualche velatura in transito in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi al centro cieli in prevalenza soleggiato Al mattino su tutti i settori al pomeriggio ancora tempo asciutto con qualche velatura in transito in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al sud Al mattino tempo stabile congeli soleggiati Salvo isolati fenomeni nelle zone interne tra Molise e Campania al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo in serata fenomeni isolati tra Molise e Campania e Basilicata come 1200-1300 metri stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi temperature minime stabili o in lieve rialzo al centro-nord e Sardegna e stazionarie o in lieve calo al sud e Sicilia massime stazionarie o inda nord a sud previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa