Meteo Roma del 17-02-2022 ore 19:15

meteo bene ritrovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino nubi basse su Pianura Padana e Liguria sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio persistono addensamenti sugli stessi settori con possibili pioviggini in Liguria soleggiato altrove tra la sera e notte numero sitano su tutte le regioni con piogge in arrivo al nord ovest al centro al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni neve nubi basse su Toscana Umbria Costa del Lazio al pomeriggio ancora tempo asciutto con nuvolosità irregolare soleggiato in Abruzzo in ancora tempo stabile ma con presenza di nuvolosità bassa maggiori aperture tra Marche e Abruzzo al sud Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni locali addensamenti in campagna al pomeriggio ancora Cherry soleggiati su tutti i settori qua in campagna in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile sotto con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi temperature minime in calo sulla Sardegna stabile un lieve rialzo altrove massime stazionarie o in lieve calo al nordrialzo al centro-sud e sulle Isole le previsioni per te Sono a cura del centro meteo italiano meteo

