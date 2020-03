Meteo Roma del 17-03-2020 ore 19:15

meteo trovati in studio Roberta Frascarelli domani al nord un’altra giornata all’insegna del tempo stabile è asciutto fin dalle prime ore del mattino da segnalare soltanto delle nubi irregolari Romagna piccoli locali e brevi fenomeni in Appennino tra la il pomeriggio al centro cieli sereni o al più poco nuvolosi tempo stabile E certo possibili piogge o acquazzoni l’Appennino tra Marche Umbria e Toscana al sud e sulle Isole viabilità sulla Sardegna con locali piogge o brevi acquazzoni al pomeriggio bel tempo e sole prevalente sulle altre regioni meridionali con cieli sereni o poco nuvolosi temperature in lieve aumento visione cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

